05.10.2020 (19:58)

Расчеты ПГРК «Ярс» преодолели условно зараженный участок местности на учении в Иркутской области

В ходе командно-штабного учения ПГРК «Ярс» преодолел условно зараженный участок местности. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели специальную обработку техники.

При совершении марша в полевой район подразделения обеспечения и охраны получили вводную о применении условной диверсионно-разведывательной группой химического оружия на дальних подступах к полевым позициям. ДРГ действовала в лесистом и труднопроходимом районе, где невозможно проложить объездные маршруты для пусковых установок «Ярс».

После вывода техники из зоны условного радиоактивного заражения подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели специальную обработку агрегатов ракетных комплексов.

Также была выполнена санитарная обработка личного состава и дегазация оружия и обмундирования военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице