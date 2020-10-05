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05.10.2020 (19:58)

Расчеты ПГРК «Ярс» преодолели условно зараженный участок местности на учении в Иркутской области

В ходе командно-штабного учения ПГРК «Ярс» преодолел условно зараженный участок местности. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели специальную обработку техники. 

При совершении марша в полевой район подразделения обеспечения и охраны получили вводную о применении условной диверсионно-разведывательной группой химического оружия на дальних подступах к полевым позициям. ДРГ действовала в лесистом и труднопроходимом районе, где невозможно проложить объездные маршруты для пусковых установок «Ярс».

После вывода техники из зоны условного радиоактивного заражения подразделения радиационной, химической и биологической  защиты провели специальную обработку агрегатов ракетных комплексов.

Также была выполнена санитарная обработка личного состава и дегазация оружия и обмундирования военнослужащих. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Войска РХБ защиты , Центральный военный округ , Боевая подготовка
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