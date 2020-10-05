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05.10.2020 (19:52)

Компактные ударные БЛА, роботы и экзоскелеты будут интегрированы в российскую экипировку солдата будущего

Компактные ударные беспилотники, а также роботы и экзоскелеты будут интегрированы в российскую экипировку солдата будущего. В настоящее время в рамках одной из научно-исследовательских работ, выполняемых по заказу Главного командования Сухопутных войск, формируется и обосновывается облик перспективной боевой экипировки военнослужащих, в состав которой предусматривается внедрение элементов, усиливающих физические возможности военнослужащего.

В числе этих элементов, в частности, боевые и специальные экзоскелеты, интеграция боевых и обеспечивающих робототехнических комплексов, а также разведывательных и ударных беспилотников мини- и малого класса.

Такой подход позволит повысить ситуационную осведомленность бойца, обеспечит выполнение им боевых задач с минимальными физическими нагрузками и риском для жизни, а также способствовать развитию боевой экипировки военнослужащих, учитывая современные тенденции развития образцов вооружения и технологий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Сухопутные войска , Перевооружение , Наука , Беспилотные летательные аппараты
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