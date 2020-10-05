05.10.2020 (19:13)

Реактивная артиллерия ЗВО отразила наступление условного противника в ходе учения в Нижегородской области

Военнослужащие отдельной артиллерийской бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа подавили наступление условного противника в рамках двустороннего тактико-специального учения на полигоне Мулино.

Батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» и «Ураган» совершили марш в район развертывания для подавления развивающегося наступления условного противника. По прибытии на позиции боевые машины подготовили к стрельбе и приступили к наведению реактивных систем по полученным целеуказаниям.

С помощью беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» была совершена разведка с воздуха и обнаружение идущей колонны бронетехники условного противника. Из района развертывания был открыт залповый огонь по живой силе и бронированной технике условного противника. Своевременное обнаружение позволило остановить наступление войск, не дав им прибыть в назначенный район развертывания.

В стрельбах реактивной артиллерии гвардейской танковой армии ЗВО приняло участие более 500 военнослужащих, а также свыше 250 единиц вооружений и военной техники. Во время учения военнослужащими были отработаны навыки по подготовке, наведению РСЗО и оперативному уничтожению условного противника.

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