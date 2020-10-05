05.10.2020 (19:02)

Военнослужащих ЗВО наградили медалями «75 лет Нюрнбергскому процессу»

Военнослужащих Западного военного округа наградили памятной медалью «75 лет Нюрнбергскому процессу» за активную помощь в реализации федерального проекта «Без срока давности».

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Новгородской области Николай Супрун вручил медали подполковнику Николаю Морозову, начальнику инженерной службы поискового батальона капитану Николаю Савельеву, командиру поисковой роты Алексею Починкову, командиру поискового взвода старшему прапорщику Василию Бойко.

Военнослужащие ЗВО принимали непосредственное участие в организации и проведении поисковых работ в местах нахождения фашистских концлагерей, действовавших в годы Великой Отечественной войны в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях.

Справочно :

Суд над 24 главными нацистскими преступниками начался в Нюрнберге 20 ноября 1945 года и продолжался почти 11 месяцев. В ходе процесса несколько раз поднималась тема военных преступлений на новгородской земле. Параллельно с Нюрнбергским процессом в СССР начались открытые суды в 17 наиболее пострадавших от фашистов городах: Краснодаре, Смоленске, Брянске, Ленинграде, Великих Луках, Севастополе и Новгороде.

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