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05.10.2020 (18:50)

Около 9000 новобранцев пополнят РВСН в ходе осеннего призыва

В осенний призыв 2020 года на комплектование соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения выделено около 9 тыс. человек нового пополнения. В ходе призывной кампании свыше 2 тыс. призывников будут направлены в учебные центры, осуществляющие подготовку младших военных специалистов для РВСН.

Будет призвано более 1 тыс. человек, прошедших обучение в системе начального профессионального обучения и имеющих специальности медиков, трактористов, экскаваторщиков, поваров и др.

Стабильным источником поставки подготовленных кадров для РВСН являются организации ДОСААФ России. В числе прочих граждан, прошедших подготовку в этих организациях и призываемых для прохождения военной службы,  более 1,5 тыс. специалистов по эксплуатации автомобильного транспорта.

С целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва в военные комиссариаты субъектов Российской Федерации поставлены бесконтактные термометры, а также создан необходимый запас дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв
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