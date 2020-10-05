05.10.2020 (18:30)

На борту крейсера «Аврора» состоялась торжественная церемония принятия клятвы воспитанниками юнармейских отрядов ЗВО

В Санкт-Петербурге на борту крейсера 1 ранга Балтийского флота «Аврора» состоялась торжественная церемония принятия клятвы воспитанниками юнармейских отрядов, подшефных соединениям и воинским частям Западного военного округа (ЗВО).

Клятву юнармейца дали ученики санкт-петербургской школы №104 имени Героя Советского Союза М.С. Харченко. Отличительные знаки юнармейцев воспитанникам вручили офицеры штаба ЗВО, ветераны и руководители отрядов Юнармии.

Воспитанники юнармейских отрядов посещают соединения и воинские части ЗВО, знакомятся с вооружением и боевой техникой, проводят поисковые экспедиции, оказывают помощь ветеранам.

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