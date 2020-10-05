Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.10.2020 (18:30)

На борту крейсера «Аврора» состоялась торжественная церемония принятия клятвы воспитанниками юнармейских отрядов ЗВО

В Санкт-Петербурге на борту крейсера 1 ранга Балтийского флота «Аврора» состоялась торжественная церемония принятия клятвы воспитанниками юнармейских отрядов, подшефных соединениям и воинским частям Западного военного округа (ЗВО).

Клятву юнармейца дали ученики санкт-петербургской школы №104 имени Героя Советского Союза М.С. Харченко. Отличительные знаки юнармейцев воспитанникам вручили офицеры штаба ЗВО, ветераны и руководители отрядов Юнармии.

Воспитанники юнармейских отрядов посещают соединения и воинские части ЗВО, знакомятся с вооружением и боевой техникой, проводят поисковые экспедиции, оказывают помощь ветеранам.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Санкт-Петербурге представлен проект развития парка «Патриот» Западного военного округа
Военным комиссаром Орловской области назначен полковник Дмитрий Примак
Залпом батареи РСЗО «Град» отметили 79-ю годовщину артиллерийского полка ЗВО в Подмосковье
В Нижегородской области танкисты ЗВО уничтожили условного противника в ночное время суток

Метки:
Юнармия , Западный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false