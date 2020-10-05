05.10.2020 (18:31)

Юнармейцы развернули масштабную копию Знамени Победы в национальном парке «Красноярские столбы»

20-метровую копию Знамени Победы развернули юнармейцы у скалы Перья в Национальном парке «Красноярские столбы». В рамках акции, получившей название «Юбилейный десант», состоялось вступление в Юнармию школьников из Красноярска, Железногорска, Норильска и Рыбинского района.

Патриотическую акцию «Юбилейный десант» посвятили трем важным датам — 75-летию Великой Победы, 95-й годовщине Национального парка «Красноярские столбы» и 175-й годовщине создания Русского географического общества. У самой красивой скалы заповедника — Перья — юнармейцы и их наставники развернули 20-метровую копию Знамени Победы. Тем самым подростки почтили память земляков, давших отпор немецко-фашистским захватчикам в годы Великой Отечественной войны.

«В истории каждого государства есть события, даты, потрясения. Юнармейцы помнят и чтят подвиг героев, которые сражались за свободу и независимость нашей страны. И эта акция — знак благодарности предкам, подарившим нынешнему поколению молодежи и всем нам мирное небо над головой», — отметил начальник Главного штаба Юнармии, летчик-космонавт Герой России Роман Романенко.

В этот день школьники из Красноярска, Железногорска, Норильска и Рыбинского района вступили в ряды движения. Торжественная церемония посвящения впервые прошла в столь живописном месте. Присягу у детей приняли начальник штаба регионального отделения Юнармии Красноярского края Денис Побилат и помощник военного комиссара региона по патриотическому воспитанию подполковник Александр Перевышко.

«Заповедник поражает своей неповторимостью и уникальностью. Мы очень рады, что для вступления нас собрали именно здесь — в месте первозданной сибирской природы. Настроение отличное, получили массу положительных эмоций. Уверена, что впереди нас ждет много новых идей, побед и открытий», — поделилась юнармеец Робия Джалалова.

В рамках «Юбилейного десанта» состоялось еще одно важное событие. Руководство «Красноярских столбов», Юнарми и Русское географическое общество подписали соглашение о сотрудничестве в области патриотического воспитания молодежи.

«С Русским географическим обществом у нас были совместные акции, а вот сотрудничество с «Красноярскими столбами» мы только начинаем. К примеру, на территории заповедника есть научный центр, который позволит нашим ребятам изучать биологию, географию, заниматься экотуризмом, посещать различные образовательные площадки. В ноябре мы уже планируем представить совместный план нашей работы», — подчеркнул начальник штаба регионального отделения Юнармии Красноярского края Денис Побилат.

Для юнармейцев, прибывших с разных концов огромного края, в «Красноярских столбах» организовали экскурсию, на которой дети узнали много нового о знаменитой во всей России достопримечательности. Интересным участником акции стал знаменитый в регионе «столбист» Андрей Дидух, известный многим как дед Андроныч. Пожилой красноярец покоряет столбы без страховки и специального снаряжения и имеет отличную физическую форму, не смотря на преклонный возраст. Андрей Дидух показал, как забраться на скалу Перья без страховки, устроив очень зрелищный подъем по узкому лазу.

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