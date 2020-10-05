05.10.2020 (17:43)

В музейном комплексе парка «Патриот» на презентации уникального экспоната состоялся концерт артистов ЦДРА

В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» в субботу, 3 октября, состоялась церемония передачи полноразмерной действующей копии бронепоезда БП-43 времен Великой Отечественной войны. В рамки значимого мероприятия органично вписалось концертное выступление артистов ЦДРА.

В торжественной церемонии принял участие заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов. Отмечая уникальность нового экспоната, он привел красноречивые факты: пять бронепоездов в годы Великой Отечественной войны были удостоены орденов Красного Знамени, десять дивизионов бронепоездов за мужество и отвагу получили почетные наименования.

Примечательно, что местом для выступления артистов ЦДРА – группы под руководством Ксении Беловой стала площадка в непосредственной близости от нового экспоната. Колоритной выглядела картина: на фоне бронепоезда они, облаченные в форму солдат военных лет, исполняют известные песни грозных сороковых. Аплодисменты зрителей, в числе которых были руководители Минобороны России, представители ОАО «Российские железные дороги», военнослужащие, юнармейцы и посетители музейного комплекса, стали заслуженной наградой артистам за прекрасное выступление.

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