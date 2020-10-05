05.10.2020 (18:03)

Артисты ЦДРА приняли участие в торжествах в честь Дня Сухопутных войск

В ходе торжеств, посвященных празднованию Дня Сухопутных войск, состоявшихся 3 октября в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот», с большой концертной программой выступил творческий коллектив Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе (ЦДРА).

В этот погожий октябрьский день на территории музейного комплекса «Дорога памяти» у Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации было очень многолюдно: участников и гостей торжеств ждала насыщенная праздничная программа, посвященная 470-летию Сухопутных войск, в которой принял участие заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов. Венцом же программы стал концерт артистов ЦДРА – творческого коллектива под руководством Дмитрия Сушкина.

Многочисленные зрители, военнослужащие, члены их семей, ветераны Вооруженных Сил, курсанты военных вузов, москвичи и гости столицы, смогли оценить концертную программу ансамбля, в которую вошли произведения по духу полностью соответствующие атмосфере праздника. Звучали композиции, посвященные России, государственным символам, воспевающие мужество и отвагу воинов, как в годы Великой Отечественной войны, так и в нынешние ратные будни.

Так, концерт открыла песня «Армия России» (слова и музыка Н.Петрова), которую исполнили все солисты творческого коллектива. Следом дуэт Александра Шабалина и Александра Хамуева представил популярную песню военных лет «Два Максима» (слова В.Дыховичного, музыка С.Каца). Живой отклик у зрителей вызвала и искрометная композиция «Молодой офицер» (из репертуара группы «Нестрелки»), которую исполнил уже женский дуэт Елизаветы Шишиной и Джульетты Минеевой.

Горячими аплодисментами было встречено выступление Алексея Зубарева: еще бы, он, как всегда, торжественно и вдохновенно исполнил «Гимн Сухопутных войск». Он же мастерски выразил глубинный смысл песни Дениса Майданова «Герой». На мажорной ноте концерт завершила пламенная композиция Олега Газманова «Вперед, Россия!», которую исполнили все солисты ансамбля.

По окончании концерта руководителю творческого коллектива Дмитрию Сушкина было вручено благодарственное письмо от организаторов праздничных торжеств.

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