06.10.2020 (01:00)

В саратовском соединении дальней авиации начат перевод вооружения и военной техники на зимний период эксплуатации

В соединении дальней авиации в Саратовской области проводится комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники на зимний период эксплуатации. На каждой единице техники будет проведено около 30 регламентных операций с использованием различных смазок, масел и технических жидкостей.

Сезонное техническое обслуживание пройдет военная и специальная техника, находящаяся на вооружении авиационного соединения, начиная от легковых автомобилей и заканчивая стратегическими ракетоносцами Ту-95МС и Ту-160. Данное обслуживание повышает работоспособность узлов, агрегатов и систем военной техники.

Для качественного перевода техники и оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин в подразделениях созданы ремонтные бригады для выполнения специальных работ.

Перед началом нового учебного периода будет выполнен контрольный смотр выполненных работ на каждом образце техник.

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