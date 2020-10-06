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06.10.2020 (01:00)

В саратовском соединении дальней авиации начат перевод вооружения и военной техники на зимний период эксплуатации

В соединении дальней авиации в Саратовской области проводится комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники на зимний период эксплуатации. На каждой единице техники будет проведено около 30 регламентных операций с использованием различных смазок, масел и технических жидкостей.

Сезонное техническое обслуживание пройдет военная и специальная техника, находящаяся на вооружении авиационного соединения, начиная от легковых автомобилей и заканчивая стратегическими ракетоносцами Ту-95МС и Ту-160. Данное обслуживание повышает работоспособность узлов, агрегатов и систем военной техники.

Для  качественного перевода техники и оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин в подразделениях созданы ремонтные бригады для выполнения специальных работ.

Перед началом нового учебного периода будет выполнен контрольный смотр выполненных работ на каждом образце техник.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Самолеты , Центральный военный округ , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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