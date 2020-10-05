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05.10.2020 (17:54)

В соединении дальней авиации в Амурской области приступили к переводу техники на зимний режим эксплуатации

В Амурской области в соединении дальней авиации Воздушно-космических сил начался комплексный перевод вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации.

В соединении проводятся работы на автомобильной технике в подразделениях аэродромно-технического обеспечения, связи, радиотехнического обеспечения, инженерно-авиационной службы и техническо-эксплуатационной части.

Мероприятия по переводу техники продлятся до середины ноября. В ходе контроля проверяется правильность проведения работ согласно руководящим документам и технологическим картам, соблюдение мер безопасности при выполнении работ на технике, а также сроков ее перевода на зимний режим эксплуатации.

Перевод техники также проводится и в других авиационных частях и подразделениях соединения, дислоцированных в Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе.

В ходе перевода к режиму зимней эксплуатации планируется провести обслуживание более 800 единиц автомобильной и специальной техники авиационного соединения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВТ , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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