05.10.2020 (17:39)

В Камышинском отдельном гвардейском соединении ВДВ прошла торжественная встреча участников СКШУ «Кавказ–2020»

В Камышинском отдельном гвардейском десантно-штурмовом Донском казачьем соединении торжественно встретили подразделения, участвовавшие в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Кавказ–2020».

Выступая на торжественном мероприятии, командир соединения гвардии полковник Андрей Кондрашкин отметил, что гвардейцы-десантники соединения в ходе СКШУ показали себя с самой лучшей стороны на полигонах в Астраханской и Вологорадской областях и выполнили на отлично все поставленные учебно-боевые задачи.

Лучшим военнослужащим были вручены благодарности и почетные грамоты.

По окончании мероприятия на воинском плацу соединения для гвардейцев-десантников, принимавших участие в СКШУ «Кавказ–2020», выступил вокально-инструментальный ансамбль соединения «Белые купола», подарив всем любимые десантные песни.

Музыкальный ансамбль «Белые купола» — это молодой коллектив, которому всего два месяца, но военные музыканты уже дали серию выездных концертов на полигоне Прудбой для участников СКШУ «Кавказ-2020».

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