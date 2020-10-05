05.10.2020 (17:39)
В Камышинском отдельном гвардейском соединении ВДВ прошла торжественная встреча участников СКШУ «Кавказ–2020»
В Камышинском отдельном гвардейском десантно-штурмовом Донском казачьем соединении торжественно встретили подразделения, участвовавшие в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Кавказ–2020».
Выступая на торжественном мероприятии, командир соединения гвардии полковник Андрей Кондрашкин отметил, что гвардейцы-десантники соединения в ходе СКШУ показали себя с самой лучшей стороны на полигонах в Астраханской и Вологорадской областях и выполнили на отлично все поставленные учебно-боевые задачи.
Лучшим военнослужащим были вручены благодарности и почетные грамоты.
По окончании мероприятия на воинском плацу соединения для гвардейцев-десантников, принимавших участие в СКШУ «Кавказ–2020», выступил вокально-инструментальный ансамбль соединения «Белые купола», подарив всем любимые десантные песни.
Музыкальный ансамбль «Белые купола» — это молодой коллектив, которому всего два месяца, но военные музыканты уже дали серию выездных концертов на полигоне Прудбой для участников СКШУ «Кавказ-2020».