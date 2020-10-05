05.10.2020 (17:35)

Военным комиссаром Орловской области назначен полковник Дмитрий Примак

Приказом Министра обороны Российской Федерации на должность военного комиссара Орловской области назначен полковник Дмитрий Примак.

Дмитрий Геннадьевич Примак родился 24 марта 1970 г. в Самаре, на военной службе с 1987 года, в 1992 г. окончил Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники, в 2003 г. — Военный университет связи. Участник боевых действий. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (с изображением мечей), медалью Жукова и др.

Перед назначением в Орловскую область полковник Дмитрий Примак в течение 10 лет являлся командиром радиотехнического соединения.

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