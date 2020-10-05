05.10.2020 (17:09)
Залпом батареи РСЗО «Град» отметили 79-ю годовщину артиллерийского полка ЗВО в Подмосковье
В Подмосковье военнослужащие гвардейского самоходного артиллерийского Симферопольского Краснознамённого орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского полка гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) отметили 79-ю годовщину со дня формирования воинской части залпом батареи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».
Командир полка полковник Виталий Горшков поздравил личный состав и приглашенных гостей с памятной датой на торжественном построении: «Уважаемые офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты в этот праздничный для нас день хочу пожелать вам так же стойко переносить все трудности и достойно нести службу в составе гвардейской Таманской мотострелковой дивизии».
В рамках торжественных мероприятий в полку был организован день открытых дверей, который посетили свыше 500 человек, в том числе более 100 участников Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Военнослужащие провели демонстрацию образцов ствольной и реактивной артиллерии, стоящих на вооружении полка. Во время демонстрации боевых возможностей РСЗО «Град» военнослужащие полка произвели залп в ознаменование 79-й годовщины со дня основания войсковой части.
Военнослужащих и членов их семей угостили традиционной кашей с горячим чаем с помощью полевой кухни КП-130, а на плацу прошел торжественный митинг с награждением военнослужащих полка ведомственными наградами, грамотами и памятными подарками.
Всего в праздничных мероприятиях приняли участие порядка 1000 военнослужащих, членов их семей и приглашенных гостей.
Справочно:
Гвардейский самоходно-артиллерийский Симферопольский, Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского полк Вооруженных Сил Российской Федерации дислоцирован в Московской области.
Полк был сформирован в 1941 году. Участвовал в оборонительных боях под Харьковом, Курском и Белгородом, а также в оборонительных и наступательных сражениях в ходе Сталинградской битвы.
С февраля 1943 года полк поддерживал огнём соединения 51-й армии Южного фронта в ходе Ростовской, Донбасской, Мелитопольской и Крымской операций.
24 апреля 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество полк награждён орденом Красного Знамени, а за отличия при освобождении города Симферополя (13 апреля 1944 года) удостоен почетного наименования «Симферопольский».
В 1944 году сражался в составе 2-го Белорусского фронта. Весной 1945-го участвовал в Берлинской операции.
За ратные подвиги в годы войны сотни воинов полка награждены орденами и медалями.