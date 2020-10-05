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05.10.2020 (17:06)

В Нижегородской области танкисты ЗВО уничтожили условного противника в ночное время суток

В Нижегородской области на полигоне Мулино в рамках двухстороннего тактико-специального учения прошли ночные стрельбы экипажей танков Т-72Б3 отдельной танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО).

Военнослужащие отработали поражение целей из всего комплекса штатного вооружения бронетехники: 125-мм гладкоствольных орудий, спаренных пулеметов Калашникова танковых (ПКТ) и башенных пулеметов «Корд». В ходе стрельб в ночное время наводчики-операторы применили ночные бинокулярные приборы наблюдения ТВН-5.

В проведении ночного этапа учения принимали участие более 2 тыс. военнослужащих, было задействовано около 300 единиц вооружения, военной и специальной техники. Стрельбы танков прошли под руководством командира отдельной танковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО подполковника Андрея Воронкова.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ
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