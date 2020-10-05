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05.10.2020 (17:03)

Российские военнослужащие в Приднестровье совместно с юнармейцами навестили ветеранов войны и военной службы

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) совместно с юнармейцами навестили ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов военной службы.

Мероприятие было приурочено к Международному дню пожилого человека. Ветераны Великой Отечественной войны рассказали юнармейцам, как защищали Родину в военное время, а ветераны военной службы, многим из которых довелось выполнять интернациональный долг в Афганистане и служить в «горячих точках», поведали о своем боевом пути.

 В завершении мероприятия военнослужащие ОГРВ ПРРМ и юнармейцы вручили ветеранам памятные подарки с символикой Министерства обороны Российской Федерации и пригласили посетить торжественные мероприятия, посвященные Дню народного единства.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Ветераны , Приднестровье , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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