05.10.2020 (16:59)

Российские военнослужащие в Приднестровье сдают итоговую проверку за учебный год

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приступили к сдаче итоговой проверки за 2020 учебный год.

Учебный год, начавшийся с 1 декабря прошлого года, завершится сдачей контрольной проверки в текущем месяце. Каждый военнослужащий ОГРВ ПРРМ сдаст нормативы по основным предметам боевой подготовки.

В ходе итоговой проверки, приобретенные навыки предстоит продемонстрировать стрелкам, водителям, гранатометчикам, снайперам, экипажам БТР, связистам, сапёрам, а также специалистам тыла и ремонтного подразделения. По результатам сдачи контрольной проверки оценку за свои профессиональные навыки получит как военнослужащий, так и подразделение в целом.

Контрольная проверка за 2020 учебный год является плановой.

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