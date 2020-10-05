05.10.2020 (16:59)
Российские военнослужащие в Приднестровье сдают итоговую проверку за учебный год
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приступили к сдаче итоговой проверки за 2020 учебный год.
Учебный год, начавшийся с 1 декабря прошлого года, завершится сдачей контрольной проверки в текущем месяце. Каждый военнослужащий ОГРВ ПРРМ сдаст нормативы по основным предметам боевой подготовки.
В ходе итоговой проверки, приобретенные навыки предстоит продемонстрировать стрелкам, водителям, гранатометчикам, снайперам, экипажам БТР, связистам, сапёрам, а также специалистам тыла и ремонтного подразделения. По результатам сдачи контрольной проверки оценку за свои профессиональные навыки получит как военнослужащий, так и подразделение в целом.
Контрольная проверка за 2020 учебный год является плановой.