Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.10.2020 (16:59)

Российские военнослужащие в Приднестровье сдают итоговую проверку за учебный год

 Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) приступили к сдаче итоговой проверки за 2020 учебный год.

Учебный год, начавшийся с 1 декабря прошлого года, завершится сдачей контрольной проверки в текущем месяце. Каждый военнослужащий ОГРВ ПРРМ сдаст нормативы по основным предметам боевой подготовки.

В ходе итоговой проверки, приобретенные навыки предстоит продемонстрировать стрелкам, водителям, гранатометчикам, снайперам, экипажам БТР, связистам, сапёрам, а также специалистам тыла и ремонтного подразделения. По результатам сдачи контрольной проверки оценку за свои профессиональные навыки получит как военнослужащий, так и подразделение в целом.

Контрольная проверка за 2020 учебный год является плановой.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Специалисты РХБ защиты Балтийского флота проводят дезинфекцию военкоматов в Калининградской области
За прошедшие выходные сапёры Балтийского флота обезвредили 32 боеприпаса времён Великой Отечественной войны
Командиры кораблей Балтийского флота подтверждают свое право на самостоятельное управления кораблём
Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по самбо

Метки:
Западный военный округ , Приднестровье , Проверка боеготовности
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false