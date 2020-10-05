05.10.2020 (16:55)

В Ленобласти мотострелки Севастопольской гвардейской бригады поздравили учителей с профессиональным праздником

Сегодня в городе Луга Ленинградской области военнослужащие отдельной гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа поздравили учителей и руководство средних общеобразовательных учреждений с профессиональным праздником.

Букеты цветов учителям вручили военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и призыву, обучающиеся в вечерней школе по программе 10 и 11 классов.

«Мы искренне признательны преподавателям за тот труд и невероятное упорство, с которым они передают нам новые знания. Любовь к обучению и воспитанию подрастающего поколения достойна большого уважения», — высказал слова благодарности заместитель командира бригады гвардии подполковник Андрей Журавлев.

Обучение в вечерней школе организовано командованием воинской части с целью повышения уровня образованности военнослужащих соединения и увеличения количества кандидатов для заключения контракта о прохождении службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. На сегодня в стенах учебного заведения проходят подготовку более 30 человек.

Справочно:

Отдельная гвардейская мотострелковая Севастопольская Краснознаменная бригада имени Латышских стрелков — правопреемница 13-го гвардейского стрелкового полка, сформированного 18 сентября 1941 года на базе 666-го стрелкового полка.

Военнослужащие части в годы Великой Отечественной войны обороняли Ленинград в районе Мги, Синявино и Волхова. За мужество и героизм, проявленные военнослужащими в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками при освобождении Крыма соединение было удостоено почетного наименования «Севастопольское». Часть завершила войну участием в окружении Кенигсберга, Земландской группировки немецкой армии и выходом на берег Балтийскоо моря.

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