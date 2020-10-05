05.10.2020 (16:33)

Учебный корабль «Смольный» ВМФ России совершил деловой заход в греческий порт Салоники

Сегодня начался двухдневный деловой заход учебного корабля «Смольный» Военно-Морского Флота (ВМФ) России в греческий порт Салоники. 7 октября корабль продолжит выполнение задач дальнего похода вокруг Европы. На борту учебного корабля находятся свыше 250 курсантов и офицеров Балтийского военно-морского института имени Ф.Ф. Ушакова и Военно-морского института (Морского корпуса Петра Великого). План дальнего похода УК «Смольный» утвержден главнокомандующим ВМФ адмиралом Николаем Евменовым.

Ранее в Севастополе УК «Смольный» в течении трех суток пополнял запасы для дальнейшего следования по маршруту. В рамках дальнего похода под руководством наиболее подготовленных членов экипажа корабля курсантам предстоит ежедневная отработка мероприятий по основам корабельной организации, занятия по морской и штурманской подготовке, по борьбе за живучесть корабля, несение вахт на ходовом мостике, а также программой корабельной практики предусмотрена общая, физическая и специальная подготовка.

УК «Смольный» вышел из Кронштадта 7 июля 2020 года. В рамках дальнего похода корабль уже прошел более 13 морей Северного Ледовитого и Атлантического океанов и совершил заходы в главные базы и пункты базирования Северного и Черноморского флотов. Возвращение корабля в пункт базирования — Кронштадт — запланировано на конец октября.

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