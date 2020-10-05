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05.10.2020 (16:28)

В Военно-медицинской академии впервые прошел всероссийский вебинар с международным участием, посвященный современной травматологии

В центре координации медицинского обеспечения Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге впервые состоялся всероссийский вебинар с международным участием, посвященный современной травматологии.

Вебинар прошел под руководством главного травматолога Минобороны России, начальника первой в России ортопедической клиники В. Хоминца. В мероприятии приняли участие профессора кафедры ортопедии медицинского факультета Бар-Иланского университета Республики Израиль А. Лернера, заведующий кафедрой военно-полевой хирургии ВМедА профессор И. Самохвалов, директор института протезирования и ортезирования ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов» Минтруда России профессор К. Щербина и начальник Центра травматологии и ортопедии Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко профессор Л. Брижаня.

Аудиторией вебинара были практикующие травматологи-ортопеды военно-медицинских организаций военных округов, а также врачи-травматологи ведущих гражданских больниц, центров и клиник.

Успешный опыт проведения в стенах академии подобных международных мероприятий по специальности «травматология и ортопедия» позволяет надеяться на дальнейшее развитие апробированного формата дистанционного обучения, доступного и актуального для многих травматологов-ортопедов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование , Медицина , Главное военно-медицинское управление Минобороны России
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