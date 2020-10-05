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05.10.2020 (15:34)

Специалисты радиоэлектронной борьбы ЦВО перехватили ударные беспилотники условного противника на учении под Оренбургом

Специалисты подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) перехватили разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты условного противника в Оренбургской области.

По замыслу практических действий учения, военнослужащие провели радиоразведку и обнаружили сигналы управления беспилотными летательными аппаратами (БЛА). По ним были определены координаты беспилотников, которые двигались в направлении железнодорожной станции для нанесения бомбового удара по железнодорожному узлу. Применив комплексы РЭБ «Борисоглебск-2» и «Силок-02», военнослужащие подавили каналы спутниковой связи, нарушили сигналы управления и телеметрии ударных БЛА условного противника и полностью вывели их из строя.

Также были отработаны вопросы посадки беспилотников противника для изъятия фото- и видеоматериалов.

Учение прошло на Тоцком полигоне. В нем приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ
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