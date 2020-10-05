05.10.2020 (15:31)

Специалисты РЭБ ЦВО подавили системы наведения ракет и самолетов противника на учении под Екатеринбургом

Военнослужащие отдельной бригады радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) подавили электронные системы средств разведки и воздушного нападения противника на расстоянии свыше 3 тыс. километров в ходе тактико-специального учения, прошедшего сегодня на полигоне в Свердловской области.

В ходе практического эпизода операторы расчетов «Мурманск» обнаружили и дезорганизовали каналы связи и управления воздушных штабов, самолетов-разведчиков и ударных дронов условного противника на расстоянии до 3 тыс. километров. Избирательное сканирование «боевых» частот условного противника, их классификация и оперативное подавление позволили специалистам РЭБ ЦВО защитить полевые пункты управления войск от средств радиоразведки и средств воздушного нападения условного противника.

Всего к учению было привлечено свыше 600 военнослужащих и более 150 единиц специальной техники и транспортных средств систем обеспечения.

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