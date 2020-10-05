05.10.2020 (15:26)

Армейцы завоевали целую россыпь наград в финале Кубка России по плаванию в Обнинске

Накануне во Дворце спорта «Олимп» в Обнинске (Калужская обл.) завершился финал Кубка России по плаванию. За три соревновательных дня спортсмены армейского клуба завоевали 24 награды разного достоинства — 11 золотых, 6 серебряных и 7 серебряных.

В первый соревновательный день рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Балашиха) Александр Егоров первенствовал на дистанции 1500 м вольным стилем. Показав результат 15 минут 14,74 секунды, армеец обошел Илью Дружинина (15:25,13) и Сергея Семенова (15:46,01).

На дистанции 200 м баттерфляем среди женщин быстрее всех оказалась лейтенант Светлана Чимрова, показавшая результат 2 минуты 11,27 секунды. Второе место с результатом 2 минуты 17,29 секунды заняла Наталия Нагибина. Замкнула тройку лидеров Анастасия Макарова (2:17,60).

Лучшим среди мужчин на аналогичной дистанции стал Александр Кудашев — 1 минута 56,33 секунды, — опередив Вадима Клименищева (1:58,34) и рядового спортивной роты ЦСКА (дер. Ватутинки) Егора Павлова (1:59,03), занявших второе и третье места соответственно.

Еще одна спортсменка Центрального спортивного клуба Армии Татьяна Белоногофф с результатом 31,05 секунды первенствовала на дистанции 50 м брассом среди женщин. Серебряным и бронзовым призерами стали Евгения Чикунова (31,25) и Елена Богомолова (31,31).

Вторым среди мужчин на аналогичной дистанции стал Всеволод Занько, с результатом 27,65 секунды уступивший лишь Кириллу Пригоде (27,25). На третью ступень пьедестала почета поднялся Владислав Герасименко, проплывший 50 м брассом за 27,68 секунды.

Сержант Дарья Устинова стала лучшей на 200-метровке на спине. С результатом 2 минуты 12,21 армейская пловчиха обогнала Анастасию Кляровскую (2:13,17) и Ангелину Никифорову (2:15,78).

Серебряным призером финала Кубка России на дистанции 100 м вольным стилем, показав время 48,85 секунды, стал прапорщик Владислав Гринев. Первенствовал Андрей Минаков (48,80). Замкнул тройку лидеров Михаил Вековищев.

Во второй соревновательный день единственное «золото» армейскому клубу принес рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Балашиха) Александр Егоров, первенствовавший на дистанции 800 м вольным стилем с результатом 7 минут 54,07 секунды. На вторую ступень пьедестала почета поднялся Кирилл Мартынычев (7:58,67), на третью — Антон Никитин (8:02,94).

Прапорщик Мария Темникова (2 минуты 23,50 секунды) и прапорщик Антон Чупков (2 минуты 08,11 секунды) стали вторыми на дистанции 200 м брассом среди женщин и мужчин. Первенствовали в финальных заплывах Евгения Чикунова (2:22,94) и Кирилл Пригода (2:07,85). Замкнули тройки лидеров Дарья Чикунова (2:23,88) и Михаил Доринов (2:11,62).

Дарья Устинова также стала серебряным призером финала Кубка России на дистанции 50 м на спине. С результатом 28,69 секунды Устинова уступила Александре Курилкиной (29,62), но обошла Анастасию Кляровскую (28,99).

На дистанции 100 м баттерфляем третьей стала Светлана Чимрова. Показав время 59,07 секунды, Чимрова уступила Арине Сурковой (57,91) и Дарье Клепиковой (59,04).

Третий соревновательный день принес армейским пловцам целую россыпь наград разного достоинства. В этот день Антон Чупков (59,79 секунды) и Татьяна Белоногофф (1 минута 07,23 секунды) первенствовали в финальных заплывах на дистанции 100 м брассом среди мужчин и женщин. Вторыми стали Кирилл Пригода (59,80) и Евгения Чикунова (1:07,98). Третьи результаты показали армейцы Всеволод Занько (1:00,55) и Мария Темникова (1:08,26).

Кроме того, Мария Темникова стала лучшей в комплексном плавании на дистанции 200 м, с результатом 2 минуты 14,24 секунды обогнав Анну Чернышеву (2:15,06) и Александру Цветковскую (2:15,16).

На дистанции 100 м на спине среди женщин второй стала Дарья Устинова, с результатом 1 минута 01,25 секунды уступив лишь Марии Каменевой (59,92). Замкнула тройку лидеров Анастасия Кляровская (1:01,66).

У мужчин на аналогичной дистанции третьим стал рядовой спортивной роты ЦСКА, г. Санкт-Петербург Павел Самусенко — 55,16 секунды. Так, армеец уступил Григорию Тарасевичу (54,64) и Максиму Фофанову, занявшим первое и второе места соответственно.

На дистанции 50 м баттерфляем равных не было старшему лейтенанту Олегу Костину. Пловец армейского клуба преодолел 50-метровку за 23,09 секунды. Серебряным и бронзовым призерами стал Роман Шевляков (23,76) и Даниил Марков (23,78).

Светлана Чимрова преодолела 50-метровку баттерфляем за 26,61 секунды, став третьей среди женщин. Первенствовала с результатом 25,97 секунды Арина Суркова. Анита Грищенко стала обладательницей серебряной награды — 26,51 секунды.

400-метровку вольным стилем быстрее всех — за 3 минуты 47,98 секунды — преодолел рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Балашиха) Александр Егоров. Вторым с результатом 3 минуты 50,84 секунды стал Даниил Шаталов. Замкнул тройку лидеров рядовой спортивной роты ЦСКА (г. Балашиха) Никита Данилов — 3 минуты 51,40 секунды.

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