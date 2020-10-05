05.10.2020 (14:52)

Специалисты РХБ защиты Балтийского флота проводят дезинфекцию военкоматов в Калининградской области

Специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Балтийского флота провели дезинфекцию военкоматов в Калининграде и области.

Военнослужащие обработали внутренние помещения приемно-технической комиссии Балтийского флота, областного сборного пункта, площадок вокруг зданий на территории военкоматов. В общей сложности военнослужащие продезинфицировали более 5 тыс. квадратных метров территорий военкоматов, расположенных в девяти городах Калининградской области.

Для спецобработки зданий и помещений, в которые вскоре должны прибывать призывники, используется специальный раствор, состоящий из 1,5-процентного водного раствора 2/3 гипохлорита кальция, который распыляется в помещениях с помощью специальных устройств. Кроме того, специалистами РХБ защиты применяются специальные авторазливочные станции, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции отдельных участков местности и дорог.

Для дезинфекции военкоматов Калининграде и области задействовано шесть подразделений РХБ защиты, пять единиц специальной техники и около 40 человек личного состава.

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