05.10.2020 (16:03)

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане поздравили педагога-ветерана с профессиональным праздником



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане поздравили педагога-ветерана с профессиональным праздником

Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане поздравили педагога-ветерана школы Минобороны России Наталью Фёдоровну Луневу с Днем учителя.

Навестить учителя истории, которая отдала 46 лет своей жизни обучению и воспитанию детей, прибыли также её ученики и преподавательский состав школы. Дети поздравили Наталью Фёдоровну стихами и выразили слова благодарности за её благородный труд. Военнослужащие от лица командира базы передали благодарственное письмо и вручили её любимый букет алых роз.

Помимо этого, в школах Минобороны России №4 и №6, расположенных в военных городках Душанбе и Бохтар, также состоялось награждение и поздравление учителей. Всего в этих образовательных учреждениях насчитывается около 80 педагогов, которые обучают более 1000 детей военнослужащих и гражданского персонала 201-й военной базы.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице