05.10.2020 (16:03)
Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане поздравили педагога-ветерана с профессиональным праздником
Военнослужащие российской военной базы в Таджикистане поздравили педагога-ветерана школы Минобороны России Наталью Фёдоровну Луневу с Днем учителя.
Навестить учителя истории, которая отдала 46 лет своей жизни обучению и воспитанию детей, прибыли также её ученики и преподавательский состав школы. Дети поздравили Наталью Фёдоровну стихами и выразили слова благодарности за её благородный труд. Военнослужащие от лица командира базы передали благодарственное письмо и вручили её любимый букет алых роз.
Помимо этого, в школах Минобороны России №4 и №6, расположенных в военных городках Душанбе и Бохтар, также состоялось награждение и поздравление учителей. Всего в этих образовательных учреждениях насчитывается около 80 педагогов, которые обучают более 1000 детей военнослужащих и гражданского персонала 201-й военной базы.
Справочно:
201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.