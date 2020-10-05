05.10.2020 (14:44)

Подразделения ПВО в Алтае прикрыли войска от авиаудара условного противника

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, в рамках тактико-специального учения отработали задачи по прикрытию перемещения войск при помощи ЗРК «БУК-М1» и ПЗРК «Верба».

По замыслу учения, условный противник спланировал нанесение авиационного удара по колонне военной техники, совершающей марш по лесной дороге в назначенный район.

Для прикрытия перемещения войск военнослужащие зенитно-ракетного соединения совершили марш на штатной технике в район боевого применения, где развернули зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М1», обнаружили цели, взяли их на сопровождение и произвели их уничтожение. Уничтожение малоразмерных целей осуществили при помощи переносных зенитных-ракетных комплексов ПЗРК «Верба» на расстоянии в шесть километров.

В учении было задействовано свыше 500 военнослужащих и около 40 единиц военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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