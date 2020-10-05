05.10.2020 (16:24)

Российские мотострелки разгромили условного противника на учении в Таджикистане

Российские мотострелковые подразделения 201-й военной базы разгромили превосходящие силы условного противника на учении в Таджикистане.

В ходе розыгрыша практических действий личный состав соединения отработал современные способы ведения учебно-боевых действий. Военнослужащие выполнили оборонительные маневры, нанеся максимальные потери условному противнику, а также наступательные действия с применением разведывательной беспилотной авиации. Кроме того, экипажи ударных вертолетов Ми-24 оказали авиационную поддержку обороняющимся подразделениям. Летчики выполнили бомбометание по наземным целям, имитирующим колонну бронетехники противника. На этапе боевой стрельбы военнослужащие поразили мишени, имитирующие живую силу и технику противника, с применением вооружения боевых машин пехоты БМП-2, а также гранатометов РПГ-7В, АГС-17 и штатного стрелкового оружия.

Всего к двухдневному учению, которое состоялось на полигоне Самбули в период с 1 по 2 октября, привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано около 50 единиц военной техники.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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