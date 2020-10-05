05.10.2020 (14:32)

За прошедшие выходные сапёры Балтийского флота обезвредили 32 боеприпаса времён Великой Отечественной войны

Группа разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредила 32 боеприпаса времен Великой Отечественной войны, обнаруженных на территории Калининградской области.

Сапёры мотострелкового полка обезвредили два 150-мм, пять 105-мм и 18 75-мм артиллерийских снарядов, а также шесть взрывателей на улице Верхние Поля в Калининграде.

Также в лесном массиве в районе поселка Семеново Гвардейского городского округа был обнаружен 85-мм артиллерийский снаряд.

Обнаруженные боеприпасы были вывезены на полигон Балтийского флота для дальнейшего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка, соединения морской пехоты и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено более 4,4 тыс. различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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