05.10.2020 (14:23)

Арктическая группировка Северного флота направилась к архипелагу Северная Земля

Силы арктической группировки Северного флота под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева завершили выполнение задач в районе острова Котельный в море Лаптевых. Вице-адмирал Олег Голубев совершил рабочую поездку на военную базу «Северный клевер», где проверил боевую подготовку личного состава тактической группы, который занимается слаживанием батарей берегового ракетного комплекса «Бастион», а также авиационной комендатуры аэродрома Темп.

За время пребывания в море Лаптевых экипажи большого противолодочного корабля «Североморск» и большого десантного корабля «Кондопога» провели учение по борьбе за живучесть, личный состав морской пехоты отработал задачи по отражению нападения малоразмерных быстроходных плавсредств условного противника с выполнением стрельб из автоматического стрелкового оружия по морской цели. Экипаж вертолёта Ка-27 выполнил полёт на воздушную разведку с палубы БПК «Североморск».

Сегодня арктическая группировка взяла курс в западном направлении на остров Голомянный в Карском море. Отряд планирует обогнуть архипелаг Северная Земля с севера, выполнить ледовую разведку и оценить возможность прохода кораблей и судов подобным способом в текущее время года.

Справочно:

За время дальнего похода, который начался 5 августа, корабли и суда арктической группировки Северного флота прошли около 6,5 тыс. морских миль, провели ряд учений по обеспечению безопасности экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций в случае их возникновения. Силы и войска Северного флота, доставленные кораблями группировки на полуостров Таймыр, также отработали межвидовое взаимодействие с подразделениями ВДВ, авиацией Воздушно-космических сил, а также Западного и Центрального военных округов в ходе проведения тактического учения по обороне важного промышленного объекта в Арктике.

В акватории Берингова моря силы арктической группировки Северного флота дважды высадили морской десант на тихоокеанское побережье Чукотского полуострова. Учения по разрешению кризисных ситуаций и проведению рейдовых действий в Арктике были проведены североморцами в бухте Провидения и в заливе Креста, неподалеку от населенного пункта Эгвекинот.

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