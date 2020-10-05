05.10.2020 (12:30)
Командиры кораблей Балтийского флота подтверждают свое право на самостоятельное управления кораблём
В рамках подготовки к зимнему периоду обучения в пунктах базирования кораблей Балтийского флота на территории Калининградской области и Санкт-Петербурга командиры кораблей приступили к сдаче зачетов на допуск к самостоятельному управлению кораблём.
К учебным мероприятиям привлечены все командиры кораблей Балтийского флота и их старшие помощники.
Моряки-балтийцы в ходе экзаменов подтверждают свой профессионализм и право на самостоятельное управление кораблём. В частности, военнослужащие сдают зачеты по теоретической и практической частям своей специальности как на берегу, так и при выполнении практических задач в морских полигонах боевой подготовки.
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