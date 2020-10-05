05.10.2020 (12:26)

В Сибири мотострелки отразили нападение условного противника на склады с боеприпасами

Военнослужащие мотострелкового соединения 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа в ходе учения предотвратили захват складов с оружием и боеприпасами в Кемеровской области.

По замыслу учения разведывательные подразделения в ночное время, используя переносные станции наземной разведки ПСНР-5 и беспилотные летательные аппараты (БЛА) «Орлан-10», вскрыли перемещение условного противника, совершающего марш на технике для захвата складов с оружием и боеприпасами. Обнаруженные координаты целей были переданы на командный пункт соединения.

Мотострелковое подразделение на БМП-2 оперативно выдвинулось в район выполнения задачи и заняло оборону. Военнослужащие выполнили стрельбу по условному противнику из штатного вооружения БМП-2 и гранатометов РПГ-7В на дистанции от 800 до 1000 метров.

В учениях приняли участие более 600 военнослужащих и около 40 единиц специальной и военной техники.

41 ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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