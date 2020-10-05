05.10.2020 (11:38)

Дети российских военнослужащих в Киргизии поздравили педагогов с Днем учителя

Свой профессиональный праздник, День учителя, встречают у школьной доски преподаватели школы №2 Минобороны России объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии.

«Администрация делает все необходимое для того, чтобы дети учились успешно, а педагоги могли себя реализовать и в профессиональной и в творческой деятельности. Дети военнослужащих очень усидчивые и дружные. Родители на собственном примере учат их отзывчивости и доброте. Наши ученики обеспечены полностью тетрадями и учебниками. Министерство обороны нас полностью обеспечивает», — рассказала учитель начальных классов Алена Лывко.

По словам педагога, которая работает в школе второй год, дети российских военнослужащих пожелали своим учителям здоровья, пообещали учиться только на «хорошо» и «отлично», радуя своими результатами и достижениями.

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