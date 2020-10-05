05.10.2020 (11:33)
Военный комиссариат Мордовии отправит около 600 призывников к местам прохождения службы
Военный комиссариат Республики Мордовии отправит около 600 призывников к местам прохождения службы осенью 2020 года.
«Осенний призыв будет проводиться с учетом опыта, полученного в ходе весенней призывной кампании, и реализации мер, исключающих проникновение коронавирусной инфекции в Вооруженные Силы», - рассказал военный комиссар региона полковник Игорь Тихомиров.
На республиканском сборном пункте организованны посты дистанционной термометрии, пункты обработки рук, ежедневно проводится обработка помещений и прилегающей территории, созданы необходимые запасы медицинских масок и перчаток для будущих солдат.
Каждый новобранец пройдет проверку на отсутствие коронавирусной инфекции и будет обеспечен средствами индивидуальной защиты.
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