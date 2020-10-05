05.10.2020 (11:30)

Более 500 новобранцев из Севастополя отправятся проходить службу в ходе осеннего призыва 2020 года

Более 500 новобранцев из Севастополя отправятся проходить службу на Черноморский флот и в войска Южного военного округа в ходе осеннего призыва 2020 года.

Первая отправка призывников со сборного пункта военного комиссариата Севастополя запланирована на 14 октября.

В связи с действующим комплексом противоэпидемиологических мероприятий в регионе, в районных военкоматах и на сборном пункте Севастополя новобранцы проходят обязательную термометрию, а также сдают кровь на выявление инфекционных заболеваний в специально развёрнутом мобильном пункте.

Ежедневно по графику специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота (ЧФ) проводят дезинфекцию всех помещений военкоматов.

Также, в военных комиссариатах регулярно производится дезинфекционная обработка и обеззараживание воздуха не только самих помещений призывных пунктов и прилегающей территории, но и всех контактирующих поверхностей.

Весь коллектив военкоматов и новобранцы в ходе мероприятий обеспечены защитными медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

После отправки молодого пополнения в воинские части военнослужащие будут на 14 дней размещены в отдельной казарме, контроль состояния их здоровья будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трёх раз в сутки, при этом, питание и обучение пополнения будет организовано отдельно от остальных военнослужащих.

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