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05.10.2020 (09:40)

Специалисты войск РХБ защиты обеспечивают химическую безопасность демонтажа цеха ртутного электролиза на химпредприятии в Усолье-Сибирском

Специалисты сводного отряда Минобороны России, который прибыл в        г. Усолье-Сибирское в Иркутской области для проведения мероприятий по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на территории «Усольехимпром», приступили к обеспечению химической безопасности работ по демонтажу цеха ртутного электролиза.

В ходе проведения работ, военнослужащие подразделений войск РХБ защиты применяют авторазливочные станции АРС-14КМ и универсальную тепловую машину УТМ-80М, которые позволяют обрабатывать железобетонные конструкции водой и ставить высотные водяные завесы для предотвращения образования и распространения пылевого облака.

Кроме этого, специалистами 27 научного центра Минобороны России при помощи анализатора ртути РА-915М ежедневно проводится химический мониторинг воздуха в районе рабочей площадки.

Всего в мероприятиях по обеспечению безопасности в ликвидации последствий принимают участие более 60 военнослужащих и 20 единиц военной техники. 

Сводный отряд Минобороны России прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа. Он выполняет задачи по постановке водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, ведет мониторинг химической обстановки, производит отбор проб для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. Лабораторные исследования проводятся на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.

Подразделения РХБ защиты Минобороны России привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Центральный военный округ
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