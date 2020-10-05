05.10.2020 (09:40)
Специалисты войск РХБ защиты обеспечивают химическую безопасность демонтажа цеха ртутного электролиза на химпредприятии в Усолье-Сибирском
Специалисты сводного отряда Минобороны России, который прибыл в г. Усолье-Сибирское в Иркутской области для проведения мероприятий по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на территории «Усольехимпром», приступили к обеспечению химической безопасности работ по демонтажу цеха ртутного электролиза.
В ходе проведения работ, военнослужащие подразделений войск РХБ защиты применяют авторазливочные станции АРС-14КМ и универсальную тепловую машину УТМ-80М, которые позволяют обрабатывать железобетонные конструкции водой и ставить высотные водяные завесы для предотвращения образования и распространения пылевого облака.
Кроме этого, специалистами 27 научного центра Минобороны России при помощи анализатора ртути РА-915М ежедневно проводится химический мониторинг воздуха в районе рабочей площадки.
Всего в мероприятиях по обеспечению безопасности в ликвидации последствий принимают участие более 60 военнослужащих и 20 единиц военной техники.
Сводный отряд Минобороны России прибыл в Усолье-Сибирское 10 августа. Он выполняет задачи по постановке водяных завес вокруг расснаряжаемых емкостей в случае возникновения аварийной ситуации, ведет мониторинг химической обстановки, производит отбор проб для проведения экспресс-анализа почвы, воды и воздуха. Лабораторные исследования проводятся на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты.
Подразделения РХБ защиты Минобороны России привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.