Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.10.2020 (09:33)

В Волгоградской области начался осенний призыв 2020 года

В Волгоградской области начался осенний призыв граждан на военную службу. Основное количество новобранцев, для прохождения военной службы, будет распределено в соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО).

Всего из Волгоградской области планируется направить для прохождения военной службы более 2 тыс. новобранцев.

Перед отправкой к местам прохождения службы, молодым людям выдадут военную форму одежды и персональные банковские карты для перечисления на них денежного довольствия.

На входе в призывные и сборные пункты организован термометрический пост с обязательной проверкой у каждого призывника температуры тела бесконтактными термометрами. Граждане с повышенной температурой будут сразу изолированы. Призывникам выдадут медицинские маски, одноразовые перчатки, проведут дезинфекцию рук специальными средствами. Также, предусмотрена регулярная дезинфекция мест общего пользования. Усилены режимы проветривания и обеззараживания помещений.

Перед началом работы все сотрудники и врачи военкоматов сдали тесты на коронавирус, для этого был организован выезд медицинских сотрудников с мобильной лабораторией военного госпиталя.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Военная служба по призыву , Призывник , Призыв , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false