05.10.2020 (09:33)

В Волгоградской области начался осенний призыв 2020 года

В Волгоградской области начался осенний призыв граждан на военную службу. Основное количество новобранцев, для прохождения военной службы, будет распределено в соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО).

Всего из Волгоградской области планируется направить для прохождения военной службы более 2 тыс. новобранцев.

Перед отправкой к местам прохождения службы, молодым людям выдадут военную форму одежды и персональные банковские карты для перечисления на них денежного довольствия.

На входе в призывные и сборные пункты организован термометрический пост с обязательной проверкой у каждого призывника температуры тела бесконтактными термометрами. Граждане с повышенной температурой будут сразу изолированы. Призывникам выдадут медицинские маски, одноразовые перчатки, проведут дезинфекцию рук специальными средствами. Также, предусмотрена регулярная дезинфекция мест общего пользования. Усилены режимы проветривания и обеззараживания помещений.

Перед началом работы все сотрудники и врачи военкоматов сдали тесты на коронавирус, для этого был организован выезд медицинских сотрудников с мобильной лабораторией военного госпиталя.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице