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05.10.2020 (09:29)

Артиллерия Каспийской флотилии проводит комплексные занятия с боевой стрельбой на полигоне в Дагестане

На полигоне Аданак, в Республике Дагестан, с артиллерийскими подразделениями морской пехоты Каспийской флотилии начались комплексные занятия с боевой стрельбой.

Около 200 морских пехотинцев и более 40 единиц вооружения и военной техники, привлекаются для проведения учебных мероприятий. Личный состав на полигоне выполняет различные нормативы по полевой выучке и боевой слаженности артиллерийских подразделений.

Военнослужащие совершили марш в район полигона, выполнили мероприятия по развертыванию батарей в боевой порядок с занятием огневых позиций и их инженерным оборудованием, экипажи и расчёты приступили к отработке индивидуальных нормативов.

На индивидуальных занятиях личный состав отрабатывает навыки по подготовке 122 мм. гаубиц Д-30, а также противотанковых комплексов ПТУР к ведению огня, выполняет задачи по разведке целей и управлению огнем при выполнении учебных задач.

На заключительном этапе артиллерийские подразделения морской пехоты проведут тренировки по выполнению нормативов в составе батарей и расчётов по перемещению и смене огневых позиций в дневных и ночных условиях.

Завершатся комплексные занятия проведением тактических учений с боевой стрельбой штатным боеприпасом по неподвижным мишенным позициям, имитирующим бронированные цели и личный состав условного противника. Всего в ходе стрельбы будет израсходовано свыше 500 снарядов и мин.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Артиллерия , Полигон , Южный военный округ
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