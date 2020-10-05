05.10.2020 (11:23)

Более 260 подразделений ЮВО будут проверены на присвоение им почетного наименования «Ударное»

Более 260 подразделений Южного военного округа (ЮВО) претендует на присвоение им почетного наименования «Ударное». Динамика роста претендующих подразделений на почетное звание по сравнению с 2019 годом увеличилась в 2 раза.

К проверкам будут привлечены роты и батальоны мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений общевойсковых армий, морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также отряды спецназа, сохранившие в зимнем периоде обучения право претендовать на звание ударного.

В ходе работы комиссии военнослужащие сдадут экзамены по тактической подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия, а также из вооружения боевых машин пехоты и танков с ходу по неподвижным и движущимся целям. Кроме того, каждое подразделение пройдет испытания по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, а также по защите от оружия массового поражения.

По итогам 2019 года более 110 подразделений и воинских частей ЮВО заслужили носить почетное наименование.

По результатам проверки подразделений, представленных к присвоению наименования «Ударное», комиссией Минобороны России будет принято решение на соответствие подразделений установленным требованиям.

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