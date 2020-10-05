05.10.2020 (09:21)

Артиллеристы ЮВО в горах Абхазии совершенствуют навыки стрельбы и управление огнем

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии совершенствуют навыки стрельбы и управления огнем артиллерии в условиях горной местности.

В ходе проведения мероприятий боевой подготовки на полигонах Цабал и Нагвалоу военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы отрабатывают групповые и индивидуальные задачи по топогеодезической, метеорологической и баллистической подготовке, ведению разведки, определению координат целей с последующей передачей данных артиллерийским расчетам.

При проведении тренировок по управлению огнем артиллеристы с применением самоходных артиллерийских орудий «Акация», минометов «Сани» и гаубиц Д-30 выполняют стрельбы по целям на расстояниях до 12 км, имитирующих бронетехнику, командные пункты и скопления пехоты противника. Проведено более 30 огневых тренировок, из которых половина прошли в темное время суток.

Всего в учебных мероприятиях принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной техники и орудий, в том числе 122-мм реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» на базе автомобиля «Урал».

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