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05.10.2020 (09:11)

Подразделения Каспийской флотилии готовятся к подтверждению почетного наименования «Ударное»

Личный состав подразделений Каспийской флотилии (КФл), именуемых «Ударными», начали подготовку на подтверждение присвоенных им почетных наименований.

В ходе проверки военнослужащие подразделений должны показать знания своих функциональных обязанностей, умение применять их на практике, а также пройти проверку физической подготовленности и выполнить упражнение контрольных стрельб из штатного оружия на оценку не ниже «хорошо».

На Каспийской флотилии в числе «Ударных» сегодня десантно-штурмовые, разведывательные и артиллерийские подразделения морской пехоты, а из морских сил КФл – экипаж ракетного корабля «Дагестан», малого ракетного корабля «Град Свияжск», малого артиллерийского корабля «Астрахань» и базового тральщика «Магомед Гаджиев».

Кроме того, в рамках проверки другие подразделения флотилии, которые на данный момент не именуются «Ударными», также могут получить почетное наименование, в случае соответствия установленным нормам.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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