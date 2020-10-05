Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.10.2020 (11:00)

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии уничтожили группу условного противника в ходе учения по антитеррору

В Дагестане проведено антитеррористическое учение, в ходе которого военнослужащие подразделений морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) отработали отражение нападения условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) на контрольно-пропускной пункт (КПП) военного городка и взаимодействие дежурной службы с подразделениями антитеррора.

По замыслу учения группа НВФ осуществила захват транспорта сторонней организации, проводящей ремонтно-строительные работы на территории воинской части, а затем, используя его, предприняло попытку проникновения через КПП с целью захвата слада с оружием.

Наряд по КПП обнаружил и блокировал транспортное средство НВФ. Личный состав не допустил прорыва неприятеля на территорию военного городка, одновременно по тревоге было поднято подразделение антитеррора.

В результате оперативных и слаженных действий военнослужащие окружили и уничтожили террористов.

Кроме того, в ходе учения, в котором приняли участие около 100 военнослужащих, и задействовано порядка 10 единиц вооружения и военной техники, были отработаны действия личного состава по эвакуации раненого военнослужащего и оказанию ему первой медицинской помощи.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЦВО отработали уничтожение высокотехнологичного противника на учении под Челябинском
Расчеты ПГРК «Ярс» в рамках учения совершают интенсивные маневренные действия в Иркутской области
Российские гранатометчики уничтожили условный караван с оружием на учении в горах Таджикистана
Артиллеристы ЦВО уничтожили лагерь условного противника в горах Восточной Сибири

Метки:
Каспийская флотилия , Морская пехота , Учения , Антитеррор
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false