05.10.2020 (09:00)

Более 230 юношей и девушек Хабаровска вступили в ряды Юнармейцев

В Хабаровске более 230 юношей и девушек вступили в ряды всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия".

Торжественное мероприятие состоялось на площади "Город воинской славы", с участием руководства движением и администрации краевой столицы, почётных гостей, родителей и родственников детей, вступивших в боевое братство.

Церемонии предшествовала упорная подготовка и сдача молодым пополнением итоговых экзаменов на право ношения юнармейского берета.

Мероприятие началось с выноса Государственного флага Российской Федерации, флагов Министерства обороны РФ и движения Юнармия, а также флага краевой столицы.

Юноши и девушки приняли присягу и дали торжественную клятву на верность движению, и получили от руководителей организации значки Юнармейца.

Продолжилось мероприятие участием Юнармейцев в фестивале "Хабаровск- город героев".

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице