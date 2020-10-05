05.10.2020 (09:00)
Более 230 юношей и девушек Хабаровска вступили в ряды Юнармейцев
В Хабаровске более 230 юношей и девушек вступили в ряды всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия".
Торжественное мероприятие состоялось на площади "Город воинской славы", с участием руководства движением и администрации краевой столицы, почётных гостей, родителей и родственников детей, вступивших в боевое братство.
Церемонии предшествовала упорная подготовка и сдача молодым пополнением итоговых экзаменов на право ношения юнармейского берета.
Мероприятие началось с выноса Государственного флага Российской Федерации, флагов Министерства обороны РФ и движения Юнармия, а также флага краевой столицы.
Юноши и девушки приняли присягу и дали торжественную клятву на верность движению, и получили от руководителей организации значки Юнармейца.
Продолжилось мероприятие участием Юнармейцев в фестивале "Хабаровск- город героев".