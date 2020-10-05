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05.10.2020 (09:00)

Более 230 юношей и девушек Хабаровска вступили в ряды Юнармейцев

В Хабаровске более 230 юношей и девушек вступили в ряды всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия".

Торжественное мероприятие состоялось на площади "Город воинской славы", с участием руководства движением и администрации краевой столицы, почётных гостей, родителей и родственников детей, вступивших в боевое братство.

Церемонии предшествовала упорная подготовка и сдача молодым пополнением итоговых экзаменов на право ношения юнармейского берета.

Мероприятие началось с выноса Государственного флага Российской Федерации, флагов Министерства обороны РФ и движения Юнармия, а также флага краевой столицы.

Юноши и девушки приняли присягу и дали торжественную клятву на верность движению, и получили от руководителей организации значки Юнармейца.

Продолжилось мероприятие участием Юнармейцев в фестивале "Хабаровск- город героев".

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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