05.10.2020 (11:16)
Танкисты соединения ЮВО в Волгоградской области подтвердили статус «Ударного» подразделения
Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) подтвердили почетное звание «Ударного» подразделения.
В ходе проверки военнослужащие успешно выполнили нормативы по боевой подготовке, тактической подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения танков сходу и в движении по неподвижным и движущимся целям.
Кроме того, танкисты прошли испытания по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, физической а также защите от оружия массового поражения.
Справочно:
Наименование «Ударные» присваивается приказом Министра обороны Российской Федерации наиболее боеспособным подразделениям, соединениям и воинским частям.
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