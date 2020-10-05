05.10.2020 (11:16)

Танкисты соединения ЮВО в Волгоградской области подтвердили статус «Ударного» подразделения

Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) подтвердили почетное звание «Ударного» подразделения.

В ходе проверки военнослужащие успешно выполнили нормативы по боевой подготовке, тактической подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения танков сходу и в движении по неподвижным и движущимся целям.

Кроме того, танкисты прошли испытания по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, физической а также защите от оружия массового поражения.

Справочно:

Наименование «Ударные» присваивается приказом Министра обороны Российской Федерации наиболее боеспособным подразделениям, соединениям и воинским частям.

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