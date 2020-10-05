Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.10.2020 (08:00)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине прошла тренировка по противодействию терроризму

На текущей неделе в общевойсковом соединении армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине, состоялась тренировка по отражению нападения условной террористической группы. По легенде тренировки террористическая группа совершила попытку нападения на один из объектов соединения.

При получении сигнала о нападении на объект воинской части, военнослужащие подразделения антитеррора заняли назначенные рубежи на местности и блокировали пути возможного отхода условного противника.

В дальнейшем, проникнув  здание через крышу и подвальное помещение, группа захвата обезвредила условных террористов.

Для создания обстановки максимально приближенной к реальной, во время тренировки использовались средства имитации, холостые боеприпасы и дымы.

В мероприятии было задействовано более 50 военнослужащих и несколько единиц военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Амурском объединении ВВО стартовала проверка войск по итогам боевой учебы в текущем году
В Бурятии гранатометчики ВВО уничтожили скоростные легкобро-нированные цели
В Забайкальском крае начался осенний призыв граждан на военную службу
Военнослужащие мотострелкового соединения ВВО в Забайкальском крае в ходе учений применили аэрозоли для маскировки позиций

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false