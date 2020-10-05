05.10.2020 (08:00)

В армейском корпусе ВВО на Сахалине прошла тренировка по противодействию терроризму

На текущей неделе в общевойсковом соединении армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине, состоялась тренировка по отражению нападения условной террористической группы. По легенде тренировки террористическая группа совершила попытку нападения на один из объектов соединения.

При получении сигнала о нападении на объект воинской части, военнослужащие подразделения антитеррора заняли назначенные рубежи на местности и блокировали пути возможного отхода условного противника.

В дальнейшем, проникнув здание через крышу и подвальное помещение, группа захвата обезвредила условных террористов.

Для создания обстановки максимально приближенной к реальной, во время тренировки использовались средства имитации, холостые боеприпасы и дымы.

В мероприятии было задействовано более 50 военнослужащих и несколько единиц военной техники.

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