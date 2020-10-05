05.10.2020 (07:30)
В Амурском объединении ВВО стартовала проверка войск по итогам боевой учебы в текущем году
Соединения и воинские части общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии приступили к сдаче проверки за 2020 учебный год. Войска объединения будут проверены комиссией офицеров штаба округа под руководством командующего войсками ВВО генерал-полковника Геннадия Жидко.
В ходе мероприятий будут проверены вопросы оперативной и боевой подготовки органов военного управления, соединений и воинских частей, оценены вопросы организации службы войск и безопасности военной службы, тылового и медицинского обеспечения и другие стороны деятельности. Особое внимание будет уделено проверке освоения опыта боевых действий современных войн, готовность противодействию терроризму, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В обязательном порядке каждая воинская часть будет проверена на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и требований по препятствию распространения опасных вирусных инфекций.
Во время проверки в органах военного управления армии и подчиненных соединений пройдут десятки штабных тренировок, в том числе в полевых условиях. Военнослужащие продемонстрируют навыки стрельбы из штатного оружия и вооружения боевых машин. Кроме того, все категории военнослужащих будут оценены по физической подготовке.
Проверка будет проведена в течение месяца в два этапа. Основная часть войск будет проверена за первые две недели.