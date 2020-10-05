05.10.2020 (07:00)

На объектах Министерства обороны, дислоцированных на Камчатке, стартовал отопительный сезон

Тепло подано на более чем 1 тысячу различных военных объектов: одновременно запущено свыше 150 котельных, бойлерных, насосных теплопунктов.

На Камчатке, на объектах Войск и сил на Северо-востоке России и Подводных Сил Тихоокеанского флота, стартовал отопительный сезон. В соответствии с Постановлением Правительства Камчатского края теплом также обеспечены гражданские объекты края.

Началу отопительного сезона предшествовали плановые профилактические работы на тепловых магистралях, подведенных к военным городкам и объектам флота, в том числе на побережьях Охотского и Берингова морей. Проведены пробные топки котельных, заполнены и опрессованы теплотрассы и тепловые сети соединений, частей и учреждений Министерства обороны. Заранее, в рамках мероприятий северного завоза, запасы топлива были доставлены в три десятка отдаленных подразделений, в числе которых объекты на острове Врангеля и мысе Шмидта.

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