05.10.2020 (06:30)

В Бурятии гранатометчики ВВО уничтожили скоростные легкобро-нированные цели

На полигоне «Бурдуны» проведены практические стрельбы с военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия. Впервые в программу практических стрельб из ручных противотанковых гранатометов включены элементы, взятые из опыта современных военных конфликтов.

Так, военнослужащие поражали новые подвижные мишени, имитирующие скоростные легкобронированные цели. Одной из особенностей является размер мишени, который меньше стандартных мишеней, применяющихся при подготовке гранатометчиков.

Также в ходе проведения стрельб военнослужащие совершенствовали свои профессиональные навыки в применении штатного вооружения, отработали нормативы по ведению визуальной разведки, обнаружению и идентификации целей.

Помимо этого гранатометчики усовершенствовали навыки по применению приборов прицеливания и наблюдения по целям, находящимся на различных дистанциях.

При проведении мероприятий огневой подготовки, которые стали завершающим этапом перед сдачей контрольной проверки за летний учебный период, военнослужащие выполнили упражнения контрольных стрельб из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, в том числе и в ночное время.

В боевых стрельбах приняли участие более 1 тысячи военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице