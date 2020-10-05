05.10.2020 (06:00)

В Забайкальском крае начался осенний призыв граждан на военную службу

В Забайкальском крае военные комиссариаты Восточного военного округа начался осенний призыв граждан на военную службу в ходе, которого будет призвано и отправлено в войска около 1500 новобранцев.

Новобранцами из Забайкалья будут комплектоваться все виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, однако большинство молодых людей будут служить в Восточном военном округе. Все новобранцы перед отправкой в войска будут обеспечены военной формой одежды и другими предметами вещевого довольствия, а также персональными электронными картами, которые в дальнейшем будут использоваться в автоматизированных системах военного назначения, как при прохождении военной службы, так и после увольнения в запас.

Граждане, имеющие высшее и среднее профессиональное образование, получают возможность выбирать — проходить военную службу по призыву или военную службу по контракту. В военных комиссариатах Забайкальского края принимаются все необходимые меры для исключения заноса инфекции и ёё распространения среди призывников. С этой целью призывной пункт и военные комиссариаты в муниципальных районах обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляется с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.

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