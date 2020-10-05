Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

05.10.2020 (06:00)

В Забайкальском крае начался осенний призыв граждан на военную службу

В Забайкальском крае военные комиссариаты Восточного военного округа начался осенний призыв граждан на военную службу в ходе,  которого будет призвано и отправлено в войска около 1500 новобранцев.

Новобранцами из Забайкалья будут комплектоваться все виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, однако большинство  молодых людей будут служить в Восточном военном округе. Все новобранцы перед отправкой в войска будут обеспечены военной формой одежды и другими предметами вещевого довольствия, а также персональными электронными картами, которые в дальнейшем будут использоваться в автоматизированных системах военного назначения, как при прохождении военной службы, так и после увольнения в запас.

Граждане, имеющие высшее и среднее профессиональное образование, получают возможность выбирать — проходить военную службу по призыву или военную службу по контракту. В военных комиссариатах Забайкальского края принимаются все необходимые меры для исключения заноса инфекции и ёё распространения среди призывников. С этой целью призывной пункт и военные комиссариаты в муниципальных районах обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Перевозка граждан на призывные и сборные пункты будет осуществляется с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие мотострелкового соединения ВВО в Забайкальском крае в ходе учений применили аэрозоли для маскировки позиций
С военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах стартовали контрольные занятия
Новейшие командно-штабные машины на базе бронеавтомобилей «Тигр» прошли проверку в ходе учений на Дальнем Востоке
Около 5 тысяч граждан пройдут военную службу в воинских частях гвардейской общевойсковой армии ЗВО

Метки:
Восточный военный округ , Призыв
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false