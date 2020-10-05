05.10.2020 (05:30)

Военнослужащие мотострелкового соединения ВВО в Забайкальском крае в ходе учений применили аэрозоли для маскировки позиций

В Забайкальском крае военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) применили аэрозольную маскировку войск и объектов в рамках тактического учения. В мероприятии были задействованы расчеты аэрозольного противодействия подразделения радиационной, химической и биологической защиты.

В качестве подвижных систем дымопуска были применены машины ТДА-2М, а также дымовые шашки и ручные дымовые гранаты. Плотным облаком аэрозоля была накрыта территория площадью более 2 кв. км. Под аэрозольной завесой в течение продолжительного времени были замаскированы пункты управления, командно-наблюдательные пункты, а также боевая и специальная техника подразделений. Таким образом, были скрыты действия войск от средств разведки и воздушного наблюдения вероятного противника.

Всего в тактическом учении приняли участие порядка 500 военнослужащих, и было задействовано свыше 200 единиц техники и вооружения.

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