05.10.2020 (04:30)

С военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине и Курильских островах стартовали контрольные занятия

С военнослужащими соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа на Сахалине и Курильских островах стартовали контрольные занятия по основным предметам боевой подготовке.

В ходе занятий солдаты, сержанты и офицеры подразделений армейского корпуса ВВО выполнят нормативы по стрельбе из всех видов стрелкового оружия, продемонстрируют свою профессиональную выучку по предметам боевой и специальной подготовки. Кроме того, им предстоит сдать зачеты по вождению гусеничной и колесной техники, а также выполнить контрольные стрельбы из вооружения боевых машин.

В рамках данных занятий военнослужащие будут оцениваться как за личные результаты, так и за действия в составе подразделений.

Контрольные занятия станут последним этапом подготовки перед итоговой проверкой за 2020 год и пройдут в течение недели.

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